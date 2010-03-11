Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,13%
18:38, 11 марта 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,55%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 марта, снизился на 0,13% – до 800,01 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 85 млн. 580,2 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов упал на 1,55% – до 2038,65 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 33,6 тыс. грн.
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