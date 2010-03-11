Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,13%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 марта, снизился на 0,13% – до 800,01 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 85 млн. 580,2 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов упал на 1,55% – до 2038,65 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 33,6 тыс. грн.