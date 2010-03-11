Эксперт: рынок украинских акций взял небольшую передышку

Рынок украинских акций сегодня взял небольшую передышку после вчерашнего ралли.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ.

По его мнению, «причин для коррекции в последнее время было достаточно много, и украинский рынок двигался вперед только благодаря позитивным политическим новостям». Быстрое и достаточно бесконфликтное для внешних наблюдателей разрешение политического противостояние успокоило инвесторов и вызвало бум на украинские активы, считает аналитик. Он отметил, что «в последние дни наблюдалась практически очередь из желающих купить украинские бумаги», - отметил А.МАКАРОВ. В то же время, добавил он, динамика на мировых фондовых площадках была не столько оптимистична, и отечественные акции, как и доходность по еврооблигациям, существенно обогнали тенденции на глобальных рынках.

Темне менее, подчеркнул аналитик, даже на фоне сегодняшней коррекции спрос на бумаги сохранился на очень высоком уровне. «Достаточно небольшая просадка рынка на таких рекордных объемах торгов свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе инвесторов, впрочем, многие из них уже начинают фиксировать прибыль», - полагает А.МАКАРОВ.

По словам аналитика, практически все бумаги в четверг торговались в красной зоне, потеряв 1-3%. В лидерах по объемам торгов были традиционные в последнее время акции металлургического и коксохимического сектора, «Укрнафта», «Мотор Сич» и «Укртелеком», сообщил А.МАКАРОВ. Он отметил, что против рынка сегодня шли Авдеевский (+2,26%) и Алчевский (+6,38%) коксохимические заводы, а также шахта «Красноармейская Западная» (+2,62%), продолжая отыгрывать сильные новости последних дней по значительному росту стоимости коксующегося угля на мировых рынках и высоком спросе на кокс.

А.МАКАРОВ считает, что сейчас продолжается скупка акций энергетических компаний под иностранных инвесторов, что позволяет бумагам торговаться с повышением даже на слабом рынке: «Днепроэнерго» (+2,41%), «Крымэнерго» (+2,22%), «Захидэнерго» (+0,11%). На фоне спекуляций по поводу возможно более дешевого газа для нового правительства растет концерн «Стирол» (+5,41%), сообщил аналитик. Достаточно активно инвесторы сегодня скупали малоликвидные бумаги, по которым было заключено по 1-3 сделки за день и прибавившие традиционно для таких акций из-за больших спредов по 10-50%, отметил А.МАКАРОВ. Как правило, в таких позициях пытаются спекулировать небольшие украинские индивидуальные инвесторы, объяснил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 марта, снизился на 0,13% – до 800,01 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 85 млн. 580,2 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,55% – до 2038,65 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 33,6 тыс. грн.