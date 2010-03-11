Трейдер: политические новости пока не повлияли на фондовый рынок

Политические новости касательно успешного формирования парламентского большинства и избрания Николая АЗАРОВА на пост премьер-министра пока что не оказали существенного влияния на украинский фондовый рынок.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее прогнозам, «коррекция на отечественных биржах продлится недолго, и уже в начале следующей недели мы снова увидим возобновление ралли на фоне стабилизации политической ситуации в стране, однако, скорее всего, дальнейший рост не продлится более нескольких недель».

Как отметила трейдер, после ралли, которое продолжалось последние несколько дней, сегодня украинские фондовые индексы пошли на снижение. Инвесторы, которые активно скупали украинские акции, умерили свой интерес к бумагам. На фоне отрицательной динамики торгов на европейских площадках, а также в связи с уменьшением оптимизма игроков локального рынка акций, торги на УБ открылись снижением всех бумаг индексной корзины. В среднем падение составляло около 1-2%, однако уже к 12:00 тренд сменился.

По словам И.БАРАБАНОВОЙ, индекс УБ по состоянию на 12:00 показал неуверенный рост, однако затем вновь скорректировался и продолжил торговаться чуть ниже нуля. Причиной для коррекции послужили продажи украинских бумаг инвесторами, которые ранее активно их скупали, с целью зафиксировать прибыль к окончанию торговой недели.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 марта, снизился на 0,13% – до 800,01 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 85 млн. 580,2 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,55% – до 2038,65 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 33,6 тыс. грн.