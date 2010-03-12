Польский фондовый рынок упал

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 закончил четверг на уровне 2403,05 пунктов, что на 0,38% ниже уровня закрытия в среду.

Как передает кореспондент УНИАН в Польше, другие индексы на момент закрытия находились в зеленой зоне.

Индекс общего рынка WIG вырос на 0,03%, sWIG80 на 0,25%, mWIG40 на 0,61%.

Обьем торгов составил около 470 млн долл.

Справка УНИАН. Индекс "голубых фишек" в понедельник после рекордного ралли на прошлой недели, впервые в текущем году вернулся на уровень выше 2,4 тыс пунктов.