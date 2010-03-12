Трейдер: рост на украинском фондовом рынке возобновился

После небольшой вчерашней коррекции, сегодня рост на украинском фондовом рынке возобновился, однако он не столь стремительный, как прежде, и не носит характер ралли.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, «возобновление оптимистичной динамики на украинских площадках обусловлено политической стабилизацией в стране, а также влиянием позитивных новостей с зарубежных рынков». По состоянию на 12:00 индекс УБ возрос на 1,71% . Объем торгов на бирже снизился по сравнению со вчерашним днем и составил 28 млн. грн.

Трейдер отметила, что в среднем наиболее ликвидные бумаги на указанный момент времени поднялись на 1-2%. Ралли продолжается только по бумагам «Житомироблэнерго» (+16,97%) и Шахты «Комсомолец Донбасса» (+10,81%) , которые были переведены с рынка котировок на рынок заявок. Подобная ситуация наблюдается и по бумагам Алчевского коксохимического завода (+68,00%).