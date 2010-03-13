Эксперт: украинский фондовый рынок обновил рекорды

Украинские акции в пятницу установили новые 12-месячные максимумы на сильных объемах на фоне роста цен на сырье и обновления максимумов по фьючерсам S&P 500.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на eвропейских площадках вплоть до закрытия украинского рынка преобладала позитивная динамика на фоне ослабления американского доллара и дорожающих сырьевых товаров. Рынок также получил поддержку от повышения суверенного рейтинга Украины S&P с CCC+ до B-. Индекс УБ вырос более чем на 4,1% до исторического рекорда в 2121 пункт. Объемы торгов на УБ также установили новый рекорд в 113 млн. грн.

Стратег отметил, что акции промышленных предприятий в очередной раз возглавили рост. Котировки Авдеевского коксохимического завода выросли на 10% на объеме в 10,6 млн. грн. Алчевский меткомбинат стал лидером торгов, взлетев на 12,2% по итогам дня. Все составляющие индекса УБ закрылись существенным ростом котировок.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 марта, повысился на 2,42% – до 819,36 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 142 млн. 942 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,07% – до 2121,59 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 68 тыс. грн.