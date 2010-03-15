Эксперт: ралли на украинском рынке акций возобновилось

Во второй половине дня в пятницу, 12 марта, ралли на украинском рынке акций возобновилось.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его мнению, драйвером для ралли, как и перед этим, стали политические события. Позитивный сентимент, который преобладал в пятницу на локальном рынке акций, был поддержан повышением суверенного рейтинга Украины агентством Standard&Poors.

Аналитик сообщил, что в пятницу Украинская биржа побила очередной рекорд по торговой активности. Бумагой дня стали акции Авдеевского коксохимического завода, которые добавили 10,00%. Долгое время эта бумага была недооценена из-за избыточного предложения на рынке, благодаря чему сейчас является одним из лидеров роста. Продолжился уверенный рост Алчевского металлургического комбината, хотя торговая активность по этой бумаге постепенно падает (+12,23%). Неожиданно высокая активность наблюдалась в бумагах «Укравто» (+51,72%).

По словам А.НЕСТЕРУКА, на иностранных биржах, в отличие от украинского, в пятницу отмечалась низкая торговая активность украинскими акциями, при этом бумаги демонстрировали смешанную динамику. «Кернел» просел на 3,2 %, Ferrexpo добавил 2,6%, «Астарта» поднялась на 2,7% на фоне стабилизации цен на сахар. Остальные бумаги торговались неактивно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 марта, повысился на 2,42% – до 819,36 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 142 млн. 942 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,07% – до 2121,59 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 68 тыс. грн.