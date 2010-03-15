Эксперт: ралли на рынке евробондов Украины продолжится

Сильный новостной фон и внешняя конъюнктура дают основания полагать, что ралли на рынке евробондов Украины продолжится, однако в ближайшие две недели начнется коррекция, так как многие бумаги первого эшелона уже перегреты и инвесторы будут фиксировать прибыль.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН руководитель направления международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его словам, на украинском рынке евробондов сейчас продолжается ралли, которое поддерживается сильными позитивными новостями о стабилизации в политических процессах. Кроме того, добавил эксперт, уверенности инвесторам придали новости о повышении агентством Standard&Poors рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте до уровня "B-/С" с "CCC+/С".

А.СУПРАНОНОК отметил среди лидеров торгов пятницы, 12 марта, евробонды «Нафтогаза», которые прибавили 1,5-2 пункта. Спросом в этот день пользовались также бумаги второго эшелона – «Первого украинского международного банка» и «Вабанка». Также довольно активно торговались муниципальные бумаги Киева.