Трейдер: ралли на украинском рынке акций сегодня продолжилось

Ралли на украинском рынке акций сегодня продолжилось, несмотря на ухудшение внешней коньюктуры.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Так, по ее информации, в пятницу, 12 марта, американские фондовые площадки закрылись разнонаправленно, хотя в начале торгов наблюдался рост на фоне благоприятных данных о розничных продажах за февраль, но затем вышло оказавшееся ниже ожиданий значение индекса потребительского доверия в США. Вероятно, это и предопределило некоторый спад активности игроков украинского рынка ценных бумаг сегодня, считает трейдер. При этом объем торгов все равно находится около исторических максимумов - так, объем торгов акциями на УБ к 12:30 составил почти 50 млн. грн., а на ПФТС - более 25 млн. грн., сообщила она.

Как подчеркнула И.БАРАБАНОВА, особый интерес инвесторов сохранился в бумагах считающихся фундаментально сильными отраслей, таких как металлургия и смежные с ней сектора. Устойчивый спрос на эти акции объясняется регулярными новостями о поэтапном росте цен на металлопродукцию и кокс, сообщила трейдер. Это, в свою очередь, скорее связано с ростом цен на сырье, который был отмечен в начале года, что и вынудило производителей выравнивать цену на свою продукцию, подняв в среднем ее на 30-40 долларов практически по всей линейке, добавила она.

По словам трейдера, результаты первых двух месяцев деятельности металлургический предприятий, озвученные Металлургпромом, были не очень успешными, что свидетельствует о том, что кризис еще не пройден. Тем не менее, подчеркнула И.БАРАБАНОВА, данная отрасль все равно остается одной из фундаментально сильных в Украине.

Как отметила трейдер, уверенный рост продолжается и в бумагах «Укртелекома», которые сегодня по результатам на 12:30 прибавили 3,93%. По ее мнению, «инвесторы ожидают нормализации ситуации в правлении компании, что в свою очередь приведет к повышению показателей деятельности телекоммуникационного гиганта Украины». И.БАРАБАНОВА сообщила, что сегодня хорошо торгуются бумаги энергетических компаний и банковского сектора. Она обратила внимение, что прогнозы показателей по банковскому сектору выглядят довольно оптимистично на 2010 год, что и придает уверенности игрокам.

По мнению И.БАРАБАНОВОЙ, одними из важнейших событий на этой неделе станет заседание FOMC 16 марта, а также заседание 16-17 марта ЦБ Японии, на котором может быть объявлено о мерах по смягчению денежной политики. Кроме того, 15-16 марта ожидается встреча министров финансов стран ЕС, где могут обсуждаться механизмы решения вопроса с долговыми обязательствами Афин, добавила трейдер.