Индекс ПФТС сегодня вырос на 2,48%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 марта, повысился на 2,48% – до 839,68 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 70 млн. 28,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,52% – до 2132,65 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 48,8 тыс. грн.