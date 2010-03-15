Эксперт: вероятность глубокой коррекции на рынках акций высока

Вероятность глубокой коррекции как на украинском, так и на международных рынках акций в среднесрочной перспективе является высокой.

Такое мнение высказал в комментарии агентсву УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Тем не менее, по его прогнозам, ралли на украинском фондовом рынке, вызванное стабилизацией политической ситуации в стране, может продлиться еще несколько дней. Несмотря на снижение на международных рынках акций, ралли наотечественных площадках сегодня продолжилось. Однако рост по сравнению с пятницей был более умеренный.

Аналитик сообщил, что продолжают пользоваться спросом бумаги Алчевского металлургического комбината (+4,56%) и Авдеевского коксохимического завода (+5,52%), в то время как другие представители горно-металлургического комплекса - Енакиевский метзавод (-1,52%) и «Aзовсталь» (-1,50%) - начали корректироваться. Сегодня также продемонстрировали значительный рост бумаги концерна «Стирол» (+6,98%) на ожиданиях пересмотра газовых договоров с Россией.

По словам А.НЕСТЕРУКА, на новостях об обнародовании деталей инвестпрограммы на «Днепроэнерго», его бумаги поднялись на 17,26%. Также сегодня активно росли бумаги второго эшелона, наибольшим спросом из которых пользовались акции «Мостобуда» (+24,89%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 марта, повысился на 2,48% – до 839,68 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 28,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,52% – до 2132,65 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 48,8 тыс. грн.