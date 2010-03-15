Эксперт: неделя началась с новой волны оптимизма инвесторов

На украинском рынке евробондов текущая неделя началась с новой волны оптимизма инвесторов, которая поддерживалась позитивным новостным фоном, в частности повышением рейтинга Украины агентством S&P.

Такое мнение высказал в комментарии агентсву УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, в ходе сегодняшних торгов квазисуверенные бумаги «Нафтогаза» прибавили 1 пункт. Суверенные бумаги также прибавили в цене, при этом продавцов на рынке практически не было. Из корпоративных евробондов активно торговались бумаги Мироновского Хлебопродукта, которые также прибавили к закрытию торгов. Евробонды банковского сектора показали схожую динамику, при этом больший спрос со стороны покупателей наблюдался в бумагах «Укрэксимбанка», «ПУМБа», «Приватбанка».

Как сообщил аналитик, на иностранных биржах украинские акции сегодня демонстрировали преимущественно отрицательную динамику при низкой активности торгов. Бумаги агропромышленных компаний сегодня снижались: «Кернел»упал на 1,4%, «Астарта» - на 0,8%. Акции Cadogan Petroleum упали на 1,6%, в то время как JKX и Regal Petroleum закрылись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Бумаги МХП добавили порядка 1,1%, Ferrexpo поднялся на 3,4%.