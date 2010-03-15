Негативный внешний фон сдержал рост украинского рынка акций

Негативный внешний фон сдерживал в ходе сегодняшних торгов рост украинского фондового рынка.

Такое мнение высказал в комментарии агентсву УНИАН стратег инвестиционной компании Phoenix Capital Константин ЛИТВИН.

По его словам, на европейских площадках в первой половине дня преобладала боковая динамика, индексы находились в небольшом минусе из-за потерь сырьевого сектора. После выхода макростатистики в США, показавшей увеличение промпроизводства в феврале на 0,1%, американский доллар начал укрепляться, что вызвало волну распродаж на сырьевом рынке. Нефть упала более чем на 2%, опустившись ниже 80 долларов, медь подешевела более чем на 2%, алюминий и никель также понесли потери.

Стратег отметил, что украинский фондовый рынок в первый час сегодняшних торгов подскочил более чем на 2%. Однако негативная динамика на глобальных рынках негативно отразилась на внутридневной динамике, во многом нивелировав рост первой половины сессии. Продолжилось повышение котировок «Стирол» (+7%), Авдеевского коксохима (+5,5%) и Алчевского меткомбината (+4,6%). Cамые большие потери среди ликвидных акций понесли «Азовсталь» (-1,5%) и Енакиевский метзавод (-1,5%). По многим акциям в эти дни оправданной была бы фиксация прибыли, считает К.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 марта, повысился на 2,48% – до 839,68 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 28,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,52% – до 2132,65 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 48,8 тыс. грн.