Политика вызвала ралли на фондовом рынке

Прошедшая неделя была обозначена рядом позитивных для инвесторов украинского фондового рынка событий. Формирование новой парламентской коалиции и правительства, а также повышение суверенного рейтинга Украины агентством Standard&Poors – главные из них.

В понедельник, 8 марта, на отечественных биржах был выходной. На зарубежных площадках в этот день особой активности также не наблюдалось.

Как отметил стратег инвестиционной компании Phoenix Capital Константин Литвин, накануне в пятницу международные фондовые рынки подскочили более чем на 1% после выхода отчета по рынку труда США, показавшего потерю 36 тыс. рабочих мест в экономике, что оказалось лучше ожиданий о потере 60 тыс. мест. В понедельник американские и европейские индексы взяли передышку после шести сессий роста подряд и не показали определенной динамики. По итогам сессии 8 марта индекс DJIA понизился на 0,1% до 10552 пунктов, индекс S&P 500 не изменился, закрывшись на уровне 1138 пунктов. Европейские индексы также не претерпели изменений: индекс DAX остался на уровне 5876 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 – на уровне 257 пунктов.

К.Литвин также сообщил, что в понедельник ФРС США добавила паевые фонды денежного рынка к списку контрагентов для проведения операций обратных репо в целях изъятия ликвидности из экономики. Традиционно контрагентами для проведения подобного рода транзакций с ФРБ Нью-Йорка являлись только первичные дилеры, поэтому добавление к этому списку фондов денежного рынка является неортодоксальным решением. Этот шаг может означать то, что вывод ликвидности может начаться в скором времени, однако о его потенциальном влиянии на фондовые рынки пока судить рано, считает стратег.

Во вторник, 9 марта, возникла характерная для последнего времени ситуация. Игроки украинского фондового рынка не обращали внимание на внешний фон, сосредоточившись на внутренних новостях. Как следствие, западные и отечественные индексы во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику. В частности, по словам К.Литвина, европейские индексы снижались под давлением разочаровывающей квартальной отчетности EADS и Antofagasta. При этом украинский фондовый рынок продолжил бить годичные рекорды на уверенном росте акций металлургических, энергогенерирующих и машиностроительных компаний.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 марта, вырос на 3,81% – до 782,15 пункта. Общий объем торгов составил 302 млн. 895 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 3,75% – до 2022,55 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 876 тыс. грн.

Игнорирование мировых новостей и одновременный значительный рост украинских акций объясняется, по-видимому, тем, что в начале прошедшей недели усилилась уверенность инвесторов в возможности скорейшего формирования новой парламентской коалиции и состава Кабмина. Поэтому на ожиданиях стабилизации политической ситуации в Украине началось очередное ралли на отечественном рынке ценных бумаг.

Как подчеркнул экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, в среду, 10 марта, торги на украинских фондовых площадках вновь сопровождались рекордной активностью покупателей и, как следствие, ощутимым приростом фондовых индикаторов. По его мнению, «учитывая, что в настоящее время отсутствуют фундаментальные причины для столь бурного роста, такая динамика выглядит нелогичной». Выходящая макроэкономическая статистика носит противоречивый характер, что вызывает озабоченность крупных зарубежных инвесторов и проявляется в неуверенном движении мировых фондовых индексов. На этом фоне укрепление украинских индексов скорее связано с позитивной оценкой происходящих в стране процессов со стороны крупных иностранных инвесторов.

Похоже, считает экономист, «мы наблюдаем за волной возвращения капитала, уходившего из страны в конце 2007 - начале 2008 года». Он предполагает, что данная тенденция сохранится на протяжении небольшого промежутка времени, после чего последует откат рынка на 15-20%. Должно повториться движение, аналогичное 2005 году, когда после вступления в должность Президента Виктора Ющенко рынок рос, но, насытившись, откатился на 15-25%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 10 марта, повысился на 2,42% – до 801,08 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 732 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,39% – до 2070,87 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 255 тыс. грн.

Четверг, 11 марта, стал важнейшим днем прошедшей недели. То, чего так долго ждали инвесторы, свершилось. Верховная Рада назначила Николая Азарова на должность премьер-министра Украины. После данного назначения последовало формирование нового правительства. Кроме того, Азаров сделал ряд заявлений, в которых озвучил свои планы по реформированию экономики.

После указанного события украинский рынок несколько успокоился и даже немного скорректировался. В этом нет ничего странного, так как формирование коалиции стало ожидаемым событием, которое уже было заложено в стоимости бумаг.

По мнению аналитика инвестиционной компании Phoenix Capital Александр Макарова, рынок украинских акций в четверг, 12 марта, взял небольшую передышку после ралли накануне. Он считает, что причин для коррекции в последнее время было достаточно много, и отечественный рынок двигался вперед только благодаря позитивным политическим новостям. Быстрое и достаточно бесконфликтное для внешних наблюдателей разрешение политического противостояния успокоило инвесторов и вызвало бум на украинские активы.

В то же время, добавил А.Макаров, динамика на мировых фондовых площадках была не такой оптимистичной, и отечественные акции, как и доходность по еврооблигациям, существенно обогнали тенденции на глобальных рынках. Тем не менее, даже на фоне коррекции в четверг спрос на бумаги сохранился на очень высоком уровне. «Достаточно небольшая просадка рынка на таких рекордных объемах торгов свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе инвесторов, впрочем, многие из них уже начинают фиксировать прибыль», – полагает аналитик.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 марта, снизился на 0,13% – до 800,01 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн. 580,2 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 1,55% – до 2038,65 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 33,6 тыс. грн.

В пятницу, 12 марта, вышла очень важная информация для экономики нашего государства в целом. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам - «Позитивный».

«Мы считаем, что состоявшееся формирование новой правящей коалиции и Кабинета министров в Украине открывает возможности для улучшения координации политики и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом», - заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин Гилл.

На фоне сообщения Standard & Poor’s ралли на украинском фондовом рынке возобновилось. Старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Мария Майборода уверена, что повышение рейтинга Украины формализовало улучшение финансового имиджа страны в глазах инвесторов. Отсутствие у государства рейтингов с буквой «С» облегчит Украине доступ к внешним рынкам капитала. В частности, планы по выпуску суверенных еврооблигаций в этом году становятся более реальными, считает аналитик.

Как подчеркнула М.Майброда, после формирования нового правительства S&P первым из рейтинговых агентств повысило украинский суверенный рейтинг с ССС+ (самый низкий уровень среди рейтинговых оценок Украины) до В-. «Повышение рейтинга Украины агентством добавит рынку позитивных настроений, однако нужно понимать, что в большинстве своем это событие уже заложено в цены украинских еврооблигаций и акций», - полагает она.

М.Майборода отметила, что котировки CDS на украинский долг давно снизились, NDF на гривню стремительно падает, индекс Украинской биржи вырос на 40% с начала года, а котировки еврооблигаций достигли номинала, но рейтинговые агентства продолжали оценивать украинский риск как очень высокий. «Причина довольно проста: рынок живет ожиданиями, тогда как агентства принимают рейтинговые решения по факту свершившихся событий, и поэтому их действия запаздывают по сравнению с реакцией рынка», - объяснила аналитик.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 марта, повысился на 2,42% – до 819,36 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. 942 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 4,07% – до 2121,59 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 68 тыс. грн.

Как видим, украинский рынок ценных бумаг завершил прошедшую неделю на чрезвычайно позитивной ноте. В начале текущей недели ралли продолжилось, однако, по словам К.Литвина, в понедельник, 15 марта, негативный внешний фон сдерживал рост украинского фондового рынка. На европейских площадках в первой половине дня преобладала боковая динамика, индексы находились в небольшом минусе из-за потерь сырьевого сектора. После выхода макростатистики в США, показавшей увеличение промпроизводства в феврале на 0,1%, американский доллар начал укрепляться, что вызвало волну распродаж на сырьевом рынке. Нефть упала более чем на 2%, опустившись ниже 80 долларов, медь подешевела более чем на 2%, алюминий и никель также понесли потери.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 марта, повысился на 2,48% – до 839,68 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 28,5 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,52% – до 2132,65 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 48,8 тыс. грн.

После столь значительного роста, который был продемонстрирован украинскими фондовыми индексами в течение довольно длительного периода, вполне логично ожидать коррекции. Тем не менее, рост отечественных акций продлится еще некоторое время. Вопрос в том, долго ли политические события смогут оставаться драйвером подъема украинского фондового рынка, так как экономические новости (как внутренние, так и мировые) по-прежнему весьма противоречивы…

Владимир Оранский (УНИАН)