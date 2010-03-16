Эксперт: результаты аукциона по ОВГЗ определятся высоким спросом

Результаты сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) будут определяться высоким спросом и низкими текущими потребностями правительства в рефинансировании.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Аналитик рекомендует покупать среднесрочные бумаги (трехлетние ОВГЗ), привлекательность которых базируется как на относительно высоких ставках доходности, так и на ожидаемом росте их цен, что обеспечит высокий уровень торгового дохода. На текущей неделе платежи по обслуживанию долга включают 220 млн. грн. купонных выплат. При этом за последнюю неделю стоимость хеджирования гривневого риска снизилась с 12% до 10%. Это повышает привлекательность ОВГЗ для нерезидентов, которые получают возможность безболезненно идти на снижение доходности заявок. В результате доходность может продолжить снижение по всей кривой.

В то же время, по мнению аналитика, определить границы падения ставок размещения на фоне острой конкуренции между покупателями довольно трудно. Он прогнозирует, что доходность размещения трехлетних бумаг составит 21%-22%, короткие выпуски могут проданы с доходностью 18%-20%. В то же время, игра рынка на понижение может привести в появлению заявок по среднесрочным выпускам на уровне 19%-20% на небольшие объемы. Учитывая, что правительство не нуждается в средствах для рефинансирования обязательств в ближайшие несколько недель, Минфин может удовлетворить только такие минимальные заявки, зафиксировав таким образом очередное снижение доходности, считает С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2010 года Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Предлагаются стандартные серии бумаг со сроком обращения 6, 12 месяцев и 3 года, а также специальные ОВГЗ, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.