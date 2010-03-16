Эксперт: мировые фондовые рынки оказались под давлением доллара

Мировые фондовые рынки в понедельник, 15 марта, не смогли вырасти под давлением укрепляющегося доллара и снижения цен на сырье.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «американские и европейские фондовые рынки торговались в минусе в ходе большей части вчерашних торгов под давлением снижения котировок промышленного и сырьевого сектора на фоне падения цен на нефть, медь, алюминий и никель». При этом в Европе в понедельник никаких существенных макроэкономических данных не выходило.

Как отметил К.ЛИТВИН, в США вчера макростатистика вышла в рамках рыночных ожиданий. Промышленное производство в США в феврале прибавило 0,1%, в то время как рынок не ожидал изменений этого индикатора по сравнению с январем. Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк снизился до 22,8 пункта в марте, когда экономисты в среднем ожидали 22 пунктов.

Стратег сообщил, что сырье начало дешеветь еще в ходе азиатских торгов из-за опасений, что дальнейшие шаги центробанка Китая по охлаждению темпов кредитования могут привести к снижению промышленного производства, что отразится на падении внутреннего спроса на сырье. Эти опасения вполне оправданы, однако когда именно начнется падение спроса в Китае, спрогнозировать тяжело, так как кредиты по прежнему выдаются рекордными темпами, усиливая инфляционное давление, считает К.ЛИТВИН. Укрепление американского доллара только способствовало снижению цен на нефть и промышленные металлы.

Тем не менее, подчеркнул стратег, американским рынкам удалось отыграть дневные потери после выхода деталей грядущей реформы финансового сектора США, которая оказалась для банков не такой плохой, как они опасались. По итогам торгов индекс DJIA прибавил 0,1% до 10 642 пунктов, индекс S&P 500 не изменился, закрывшись на уровне 1150 пунктов. Европейские индексы понесли потери из-за снижения котировок промышленного и сырьевого секторов: индекс DAX упал на 0,7% до 5903 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,7% до 256 пунктов.