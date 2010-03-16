Трейдер: украинский фондовый рынок сегодня открылся снижением

Украинский фондовый рынок сегодня открылся снижением, в то время как на международных биржах преобладают умеренно оптимистичные настроения.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «на новостях о вероятном позитивном разрешении ситуации с долговой нагрузкой Греции, обнародованных после очередного заседания министров стран еврозоны, а также на ожиданиях позитивных известий со стороны ФРС США (об удержании либо незначительном понижении базовой процентной ставки), индексы западных площадок продолжают демонстрировать умеренный оптимизм».

Как отметила трейдер, после стремительного ралли на украинском рынке акций на прошлой неделе, которое было подогрето политической стабилизацией в стране, индекс УБ сегодня снизился на 0,99%, а индекс ПФТС - на 1,14%. Все бумаги индексной корзины торгуются в красной зоне, и оптимизм инвесторов несколько угас. Только несколько акций демонстрируют позитивную динамику, в частности, Алчевский меткомбинат (+0,72%) и «Центрэнерго» (+0,20%).

Детально о политических событиях в Украине и ралли на фондовом рынке читайте в публикации на сайте УНИАН-ЭКОНОМИКА: http://economics.unian.net/rus/detail/39949