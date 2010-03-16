Американский рынок акций повышается в преддверии заседания Федерального резерва, на котором, как ожидается, будут сохранены ставки и повторены прежние обещания, сообщает Рейтер.

К 16.33 МСК Dow Jones вырос на 0,14 процента до 10.656,96 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,24 процента до 1.153,28 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,24 процента до 2.367,86 пункта.

Большинство аналитиков ожидает, что ФРС снова укажет на высокую безработицу и низкую инфляцию как факторы, позволяющие сохранять стоимость заемных средств "исключительно низкой" в течение "продолжительного времени".

Эти ожидания идут на пользу фондовым рынкам, поскольку приток дешевых денег вдохновляет инвесторов искать доходности в рискованных активах.

"Мы не ждем, что ФРС изменит денежно-кредитную политику, но ждем расширения стратегии выхода", - сказал Питер Кардильо из Avalon Partners.

"Главным образом, мы хотим увидеть, намекнет или нет ФРС на усиление экономического роста и как при этом они намерены сохранять низкую инфляцию".

Предыдущую сессию Уолл-стрит завершила без сильных изменений благодаря позднему подъему банковских бумаг, компенсировавшему снижение, которое было вызвано растущими опасениями о том, что правительство Китая может ужесточить денежно-кредитную политику.