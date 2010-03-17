Эксперт: фондовый рынок показал первую серьезную коррекцию

Украинский фондовый рынок вчера продемонстрировал первую серьезную коррекцию после четырехнедельного ралли.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, в середине вчерашнего дня наиболее ликвидные бумаги просели на 2-4%. «Сейчас мы можем наблюдать уникальную ситуацию для украинского рынка акций, когда локальные площадки идут в противофазе с мировыми площадками», - считает аналитик. Он подчеркнул, что украинские индексы в последние несколько дней росли при падении европейских рынков, но во вторник, несмотря на уверенный рост в Европе и США, произошла коррекция.

Аналитик отметил, что вчера игроки фиксировали прибыль по тем бумагам, которые сильнее других росли во время ралли. Наибольшее давление продавцов было в бумагах Авдеевского коксохима (-3,38%), «Азовстали» (-2,03), Стахановского вагоностроительного завода (-4,83%), «Донбассэнерго» (-2,81%). Среди ликвидных бумаг рост показали только акции Северного ГОКа, которые поднялись на 4,92% , так как они остаются фундаментально недооцененными из-за ожидания резкого роста мировых цен на руду.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 марта, снизился на 1,96% – до 823,25 пункта. Общий объем торгов составил 214 млн. 104 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 2114,34 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн. 24,8 тыс. грн.