Эксперт: на рынке евробондов вчера появились продавцы

На украинском рынке евробондов вчера впервые за долгое время появились продавцы, и во время торговой сессии наблюдался как спрос, так и предложение.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, некоторые игроки начали понемногу фиксировать прибыль. Суверенные бумаги во вторник торговались ниже, особенно на коротком конце кривой, потеряв к закрытию около 0,5 пункта. Евробонды «Нафтогаза» показали схожую динамику и к закрытию потеряли 0,75 пункта. Корпоративные выпуски торговались без изменений, так как спрэды к суверенным бумагам пока остаются на нормальных уровнях. Некоторое давление со стороны игроков наблюдалось в бумагах ПУМБа и «Приватбанка», и к закрытию здесь также наблюдалось небольшое падение. Евробонды «Азовстали» торговались довольно активно, но не зафиксировали существенного изменения цены.

Как сообщил аналитик, на иностранных рынках украинские акции вчера преимущественно росли. На ожиданиях сильной финансовой отчетности за 2009 год бумаги «Астарты» добавили 11%. «Кернел» вырос на 0,7%, однако торговая активность в данной акции была низкой. В преддверии финансовой отчетности также резкий рост продемонстрировали бумаги «Укрпродукта», которые добавили 10,3%. Regal Petroleum поднялся на 1,4%, JKX – на 1,3%. Бумаги Ferrexpo незначительно скорректировались на 0,3%. Другие акции остались без изменений.