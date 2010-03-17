Трейдер: ралли на украинском рынке акций возобновилось

Ралли на украинском рынке акций сегодня возобновилось, сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, динамика торгов на Украинской бирже вновь коррелирует с ситуацией на западных рынках. «В предыдущие дни мы наблюдали уникальную ситуацию на отечественных площадках, когда отечественные индексы демонстрировали динамику торгов противоположную тренду мировых рынков», - напомнила трейдер.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, украинские индексы, вслед за торгами на мировых биржах, сегодня демонстрируют уверенный позитив. На новостях о заявлении Standard & Poor`s касательно сохранения рейтингов Греции ведущие европейские индексы поднялись на 1-2%. На американских биржах вышел блок статистических данных лучше ожиданий, а также известия о сохранении базовой процентной ставки ФРС США, что также добавило рынку позитива.

По мнению трейдера, эти события послужили позитивным новостным фоном для роста украинских площадок. По состоянию на 12:00 индекс УБ поднялся на 1,29% , а индекс ПФТС повысился на 1,76%. Наибольший рост демонстрируют Алчевский меткомбинат (+6,92%), и Авдеевский коксохим (+4,26%). После открытия торгов интерес инвесторов наблюдался в бумагах Северного ГОКа (+1,47%), однако затем несколько угас. Вероятнее всего, игроки фиксируют прибыль по этой бумаге, после того как она значительно обыграла рынок в последние месяцы.