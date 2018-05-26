Минфин продемонстрировал политику нового Кабмина на рынке облигаций...

Хороший сигнал - ОВГЗ теряют в доходности

Минфин 16 марта провел очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа – первый при новом правительстве. Во многом он продемонстрировал, какую руководство страны планирует проводить политику в отношении регулирования рынка ОВГЗ. По итогам торгов гособлигаций было продано на сумму 626 млн. грн., но спрос заинтриговал - более 9 млрд. грн. Удовлетворены только 6% общего количества поданных заявок. Такая жесткая политика Минфина объясняется желанием снизить доходность облигаций, чтобы снять напряжение с обслуживанием государственного долга. Ведомство фактически удовлетворило заявки только тех участников рынка, которые предлагали самую низкую доходность.

В результате, ОВГЗ со сроком обращения 154 дня проданы с доходностью 17%;

ОВГЗ со сроком обращения 315 дней - с доходностью 16%;

ОВГЗ со сроком обращения 1071 день - с доходностью 17,3%.

Небольшое количество ОВГЗ (предназначенных для финансирования Евро-2012) было продано с доходностью 17% годовых на срок 924 дня.

Данные ставки доходности гособлигаций на 2-3 п.п. ниже, чем на предыдущем аукционе.

Участники рынка явно не были готовы к такому развороту событий, они ориентировались на 20-24% годовых. Даже с учетом налоговых льгот, именно эта доходность для них выгодна. Сейчас у банков есть деньги, но они слишком дорогие, так как ставки по депозитам высокие. Т.е., покупать ОВГЗ с доходностью 16-17% годовых, привлекая при этом депозиты по ставкам 20-24%, дело рискованное.

С другой стороны, перед Минфином сейчас стоит тяжелая задача - обслужить государственный долг. По данным НБУ, средневзвешенная доходность ОВГЗ, размещенных с начала года, составляет более 22% годовых. Для бюджета – слишком дорого.

Между тем, несмотря на то, что дефицит государственной казны, как отмечают в Кабмине, составляет порядка 40 млрд. грн., Минфин все же может позволить себе сыграть на понижение доходности облигаций. Сумма выплат по ОВГЗ в марте небольшая, ведомство сможет без проблем рефинансировать долг за счет выпуска новых ценных бумаг. При чем в условиях отсутствия бюджета на 2010 год Минфин имеет возможность отложить финансирование ряда государственных программ.

В апреле ситуация осложнится. Минфину нужно будет погасить порядка 2,2 млрд. грн. обязательств Украины, а также подсобрать денег для финансирования дефицита обещанного к тому времени бюджета. А то, что госбюджет-2010 будет дефицитный, не вызывает сомнений. Таким образом, Минфин уже сейчас приучает рынок к низкой ставке доходности ОВГЗ, чтобы потом не идти на значительные уступки. В этом ему способствуют избыток гривневой ликвидности банков в условиях отсутствия кредитования и возвращение на украинский рынок нерезидентов. Как результат, спрос на ОВГЗ на текущий момент превышает предложение. Но стоит помнить: если доходность гособлигаций сбить ниже эффективной ставки, то желающие их купить - украинские и зарубежные инвесторы – могут покинуть рынок. И тогда продать наши ценные бумаги можно будет только государственным банкам, как это было в 2005-2007 годах.

Еврооблигации - пора выходить с новым размещением

Чтобы картина была более полной, рассмотрим ситуацию с украинскими еврооблигациями на международном фондовом рынке. Основное - в подъем нашей экономики начали верить нерезиденты. Одним из самых объективных фактов, демонстрирующих, как зарубежные инвесторы оценивают Украину, является уровень доходности отечественных облигаций. На данный момент для облигаций со сроком погашения в 2011 году она составляет 4,72%, а со сроком погашения в 2013 году - 6,5%. Год назад, когда политические и экономические баталии были в разгаре, доходность еврооблигаций–2011 была на уровне 49,55%, а еврооблигаций-2013 - 36,7%. В то время инвесторы не верили в Украину, находились в ожидании дефолта. Поэтому наши ценные бумаги продавали практически в убыток и главное для того, чтобы избавиться от ненадежного актива. Этой ситуацией воспользовались фондовые спекулянты, которые рискнули и приобрели их. Благодаря данной операции, они смогли заработать около 100% прибыли в евро.

Между тем, во второй половине 2009 года ситуация в Украине начала стабилизироваться и цены на наши активы стали расти, соответственно, снижаться доходность. В начале четвертого квартала 2009 года она была на уровне 10-11% годовых. При таком раскладе начался первый тур президентских выборов. А вот после принятия присяги новым Президентом доходность опустилась до 7,5-8,5% годовых на фоне обнадеживающего месседжа – ситуация нормализуется. После формирования правительства и повышения суверенного рейтинга Украины международным агентством S&P доходность наших еврооблигаций достигла фактически докризисного уровня.

Текущая доходность украинских еврооблигаций близка к турецкому показателю. Возможно, инвесторы считают две страны «родственниками» по риску. При этом наши ценные бумаги относительно российских выглядят более рисковыми. Доходность еврооблигаций РФ со сроком погашения в 2018 году составляет 4,65% годовых. Украинские еврооблигации существенно уступают и панамским. Ценные бумаги Панамы со сроком погашения в 2011 году продаются на мировом рынке с доходностью 0,85% годовых. Вывод один – нам необходимо и дальше завоевывать доверие инвесторов, избавляться от «некачественного» имиджа.

В то же время, с учетом уровня доходности можно задуматься и о новом размещении украинских еврооблигаций, вследствие чего отечественная экономика получила бы возможность заменить дорогое внутреннее заимствование более дешевым зарубежным. Но для этого необходимы полноценный госбюджет и восстановление сотрудничества с МВФ, последнее рассматривается инвесторами как факт надежности государства. Кроме, того, это поспособствует повышению суверенных рейтингов Украины.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)