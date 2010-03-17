Эксперт: украинский фондовый рынок проигнорировал внешний позитив

Украинский фондовый рынок, будучи сильно перекупленным, вчера проигнорировал позитивный внешний фон и упал из-за фиксации прибылей.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Тем не менее, подчеркнул он, «позитивная внешняя динамика во вторник оказала поддержку украинскому рынку, которому под закрытие удалось отбить значительную часть потерь». На европейских и американских фондовых биржах вчера преобладала определенно позитивная динамика на фоне укрепления евро и стремительного роста цен на нефть и промышленные металлы, сообщил К.ЛИТВИН. Нефть взлетела более чем на 2,5%, медь и никель также показали рост около 2%, добавил он.

Среди аутсайдеров вчерашних торгов стратег выделил акции Авдеевского коксохима (-4,9%), банка «Форум» (-3%), а также «Азовстали» (-2,3%). Среди голубых фишек рост показали акции Ясиновского коксохима (+0,7%) и Алчевского меткомбината (+0,4%), отметил К.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 марта, снизился на 1,96% – до 823,25 пункта. Общий объем торгов составил 214 млн. 104 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 2114,34 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн. 24,8 тыс. грн.