Возвращение оптимизма на мировые биржи не сдержало коррекцию

Возвращение оптимизма на американские и европейские рынки не сдержало коррекцию на украинском фондовом рынке во вторник.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Foyil Securities.

Как отмечается в отчете, несмотря на смешанные настроения и высокую ликвидность, основные украинские фондовые индексы показали снижение из-за масштабных продаж взлетевших за последнее время акций компаний.

Лидерами вчерашних торгов на Украинской бирже стали Авдеевский коксохимический завод и Стахановский вагоностроительный завод, акции которых подешевели на 4,9% и 4,8% соответственно.

На сегодняшней торговой сессии аналитики Foyil Securities также ожидают продолжения коррекции по всем направлениям и фиксации инвесторами прибыли по «голубым фишкам». «В то же время позитивные экономические новости из Европы и Америки, а также улучшение ситуации в отечественной экономике будут сдерживать «медведей» на украинских площадках», – отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 марта, снизился на 1,96% – до 823,25 пункта. Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,86% – до 2114,34 пункта.