Чистые активы 32-х открытых ИСИ выросли

Чистые активы 32-х институтов совместного инвестирования (ИСИ) открытого типа в феврале т.г. выросли на 9,38 млн. грн., или на 4,04%, - до 241,41 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

В то же время, по информации УАИБ, стоимость чистых активов (СЧА) 10 открытых ИСИ в феврале т.г. уменьшилась на 0,88 млн. грн.

Как отметили в УАИБ, основным двигателем роста активов инвестиционных фондов стало повышение стоимости ценных бумаг в портфелях фондов.

В феврале т.г. совокупное чистое движение капитала за месяц, впервые с начала падения фондового рынка в 2008 году, было позитивным, хоть и незначительным (0,28 млн. грн.). В то же время, несколько фондов наибольшее влияние на чистые активы почувствовали от входа/выхода инвесторов. Чистый приток капитала получили 10 открытых ИСИ, отток – 14.