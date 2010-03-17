Украинский фондовый рынок сегодня продолжил рост

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 марта, повысился на 1,51% – до 835,70 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 282 млн. 819 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,02% – до 2136,01 пункта. Общий объем торгов составил 81 млн. 999,5 тыс. грн.