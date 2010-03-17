Фондовый рынок Польши вырос на 0,8%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил среду на уровне 2465,98 пункта, что на 0,84% выше вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие основные индексы также закончили день в плюсе.

WIG вырос на 0,74%, sWIG80 - на 0,46%, mWIG40 - на 0, 34%.

Объем торгов составил рекордные с начала года 810 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил вторник 2,2% ростом после 1% падения в понедельник.

За прошлую неделю индекс вырос на 0,6% после ралли на 5,4% в первую неделю марта.