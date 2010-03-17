Эксперт: у инвесторов нет уверенности в дальнейшем росте

У инвесторов нет уверенности в дальнейшем росте украинского фондового рынка.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее прогнозам, «в ближайшие сессии мы можем увидеть небольшое снижение индексов, как во вторник». Подтолкнуть к рынок к падению могут заявления о новых мерах охлаждения экономики Китая, реализовать которые властям КНР настоятельно рекомендуют представители Всемирного банка, считает экономист.

Как подчеркнула Я.ЛАВРИК, «отыграв в среду с утра положительный новостной фон, индекс УБ ушел в боковой тренд, не найдя идей для дальнейшего роста». Вышедшие в 14:30 данные по ценам производителей в США, которые в феврале снизились более, чем ожидалось, украинский рынок проигнорировал. И даже рост американских индексов на открытии не смог оказать поддержку отечественным бумагам.

По словам экономиста, открытие сессии на УБ отечественные инвесторы использовали для покупок по наиболее ликвидным эмитентам, чему способствовали скорректированные цены, после снижения рынка во вторник, а также позитивный внешний фон. Эйфория на зарубежных площадках была связана с выходом ряда оптимистичных, хотя и ожидаемых новостей: банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0,1% и удвоил программу кредитования банков, а ФРС США оставила ставку на прежнем уровне, при этом отметив улучшение состояния американской экономики.

Я.ЛАВРИК сообщила, что безусловным лидером роста среди ликвидных бумаг стали акции Алчевского МК (+7,61%). Лучше рынка выглядели акции коксохимов и энергогенерирующих компаний. Аутсайдером торгов среди ликвидных бумаг стали акции «Днепроэнерго» (6,52%), по которым началась фиксация прибыли. Хуже рынка выглядели отечественные автопроизводители: бумаги «АвтоКрАЗа» подешевели на 0,99%, а акции «Богдан Моторс», после спекулятивного роста накануне, упали на 2,46%. На фоне фиксации прибыли в отрицательной зоне закрылись акции «Стирола» (-0,99%) и шахты «Красноармейская–Западная №1» (-3,37%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 марта, повысился на 1,51% – до 835,70 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 819 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,02% – до 2136,01 пункта. Общий объем торгов составил 81 млн. 999,5 тыс. грн.