Фондовые рынки США закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 17 марта, продемонстрировали рост на 0,45-0,58% на фоне положительного заявления представителей ФРС о ходе восстановления экономики страны, передает РИА Новости

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,45%, достигнув 10733,67 пункта.

S&P 500 в среду повысился на 0,58%, достигнув 1166,21 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,47% - до 2389,09 пункта.

Воодушевление игроков фондовых площадок вызвал пресс-релиз комитета по открытым операциям ФРС США, где представители комитета заявили о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне, а также дали свой прогноз в отношении дальнейшего восстановления экономики США. В частности, по их словам, в развитии страны в настоящий момент можно отметить такие положительные тенденции, как увеличение экономической активности, стабилизация рынка труда, медленный рост цен.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.