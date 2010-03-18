Фондовые рынки США закрылись ростом
Dow Jones повысился на 0,45%
К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,45%, достигнув 10733,67 пункта.
S&P 500 в среду повысился на 0,58%, достигнув 1166,21 пункта.
Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,47% - до 2389,09 пункта.
Воодушевление игроков фондовых площадок вызвал пресс-релиз комитета по открытым операциям ФРС США, где представители комитета заявили о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне, а также дали свой прогноз в отношении дальнейшего восстановления экономики США. В частности, по их словам, в развитии страны в настоящий момент можно отметить такие положительные тенденции, как увеличение экономической активности, стабилизация рынка труда, медленный рост цен.
DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.
S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.