Трейдер: восходящий тренд на фондовом рынке возобновился

Восходящий тренд на украинском фондовом рынке в ходе вчерашних торгов возобновился.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционнной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что индексы вновь выросли в среду после небольшой коррекции накануне. Позитивного сентимента украинскому рынку акций добавили оптимистичные новости с глобальных рынков: европейские индексы поднялись на 1-2% на новостях о сохранении Standard & Poor`s рейтингов Греции, американские же возросли на новостях об удержании базовой процентной ставки ФРС на прежнем уровне. Также оптимизма участникам рынка добавили позитивные статистические данные о снижении цен производителей США, которые вышли лучше ожиданий.

По словам трейдера, спросом вчера пользовались наиболее ликвидные бумаги. Активно торговались акции металлургических и коксохимических предприятий. Лидером роста стали бумаги Алчевского металлургического комбината, которые в течение дня поднимались до 8% и закрылись, добавив 7,61%.На хороших объемах торгов возросли бумаги Авдеевского коксохимического завода (+1,54%). Остальные «голубые фишки» поднялись в районе 1-2%. Спрос также наблюдался в акциях банковского сектора.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 марта, повысился на 1,51% – до 835,70 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 819 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,02% – до 2136,01 пункта. Общий объем торгов составил 81 млн. 999,5 тыс. грн.