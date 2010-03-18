Эксперт: украинский рынок акций сегодня открылся снижением

Украинский рынок акций сегодня, вслед за глобальным трендом, открылся незначительным снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционнной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, индекс УБ на открытии торгов в четверг снизился на 0,73%, однако уже к 12:00 он показал рост на 2,31%, а индекс ПФТС поднялся 0,71%. По открытии торгов практически все бумаги индексной корзины были в красной зоне, но к 12:00 украинские акции торговались со смешанной динамикой. Наибольшим было падение по бумагам - лидерам вчерашнего роста, то есть по предприятиям коксохимического и металлургического секторов.

Трейдер отметила, что европейские рынки открыли сегодняшнюю торговую сессию понижением на продолжающихся опасениях относительно успешного разрешения ситуации с долговой нагрузкой Греции. Заявления Ангелы МЕРКЕЛЬ по Греции добавили негативного сентимента рынкам.

По словам И.БАРАБАНОВОЙ, сегодня на американских площадках ожидается выход статистических данных по заявкам на пособие по безработице, а также обнародование данных о динамике потребительских цен, которые повлияют на дальнейший ход торгов на биржах.