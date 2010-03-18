Phoenix Capital: спрос на евробонды вырос из-за заявления Fitch

Росту спроса на рынке еврооблигаций вчера способствовал пересмотр агентством Fitch Ratings прогноза рейтинга Украины с «негативного» на «стабильный».

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционнной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, наиболее ликвидными в среду были еврооблигации «Украина-2016» и «Украина-2017». К закрытию цены на суверенные бумаги выросли на 0,5-0,75 пункта. «Нафтогаз» прибавил полпункта на низких объемах торгов. В банковском секторе спросом пользовались облигации «Альфа банка Украина» и «Укрсиббанка», которые несколько выросли к закрытию. Продавались бумаги ПУМБ и банка «Финансы и кредит», однако цены остались без изменений.

Кроме того, отмечается в обзоре, вчера на иностранных площадках украинские акции демонстрировали позитивную динамику. Astarta выросла на 3,7%, а Kernel прибавил 3,06%, однако объемы торгов остались низкими. МХП (0,25%) продолжал двигаться в восходящем тренде, начавшемся несколько дней назад.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз рейтингов Украины с «негативного» до «стабильного». Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте «B-» и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B». Страновой потолок Украины подтвержден на уровне «В-».