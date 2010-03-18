Публичный выпуск евробондов Украины состоится в мае-июне

Министерство финансов не исключает, что публичный выпуск евробондов Украины может состояться в мае-июне текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции.

“Публичный выпуск (евробондов – УНИАН) может состояться в мае-июне – это оптимистический прогноз сроков”, - сказал А.КРАВЕЦ.

По его словам, двумя самыми важными предпосылками выхода на внешний рынок являются принятие реалистичного бюджета на текущий год и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Минфине также заявляют, что последнее улучшение рейтингов Украины международными рейтинговыми агентствами является хорошей предпосылкой для формирования приемлемой цены на заимствования Украины.

Справка УНИАН. На сегодняшний день доходность украинских еврооблигаций достигла докризисного уровня – порядка 7-8%. По мнению экспертов, это подходящий момент для очередного размещения.