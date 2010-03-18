Эксперт: на мировых биржах вчера преобладала позитивная динамика

На мировых фондовых рынках в среду, 17 марта, преобладала позитивная динамика на фоне роста цен на нефть и промышленные металлы.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в США индекс цен производителей (ИЦП) в феврале зафиксировал снижение на 0,6% из-за падения цен на импортируемую нефть, после того как в январе ИЦП показал рост на 1,4%. Рынки продолжили расти на позитиве, связанном с сохранением ультранизких процентных ставок в США на продолжительный период на фоне уверенного роста цен на нефть, медь, алюминий и другие промышленные металлы.

Как сообщил стратег, по итогам торгов 17 марта индекс DJIA вырос на 0,4% до 10733 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 0,6% до 1166 пунктов. Европейские площадки также закрылись уверенным ростом котировок: индекс DAX вырос на 0,9% до 6024 пункта, индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,9%, закрывшись на уровне 261 пункта. С технической точки зрения, индекс S&P 500 пробил ключевой уровень сопротивления в 1150 пунктов и устремился вверх. Следующий уровень сопротивления находится на уровне 1200 пунктов.

К. ЛИТВИН отметил, что вчера ритейлер Guess выпустил квартальные результаты, которые совпали с рыночными ожиданиями, однако бонусом для рынка стала декларация дивидендов. «В целом, корпоративный сектор в США залит ликвидностью, и одним из толчков для дальнейшего роста может стать тенденция по выплате или повышению дивидендов, а также скупка собственных акций компаниями для улучшения показателей чистой прибыли на акцию», - считает стратег. Помимо этого, он ожидает, что некоторые компании будут использовать избыточную ликвидность для поглощений. Все эти факторы окажут позитивное влияние на фондовые рынки, уверен К.ЛИТВИН.

По мнению стратега, одним из ключевых рисков для рынков является замедление объемов кредитования в Китае, что может привести к снижению внутреннего спроса на промышленные металлы. На данный момент сырье дорожает именно из-за сильного спроса со стороны Китая на фоне бума кредитования. В среду международное энергетическое агентство объявило о росте запасов сырой нефти на 1 млн. баррелей на прошедшей неделе. Рынок ожидал роста запасов на 1,9 млн. баррелей, поэтому после выхода статистики нефть рванула вверх - на 1,2 до 83 долл. за баррель.