Эксперт: УБ и ПФТС показали практически одинаковый рост

Украинская биржа и ПФТС cегодня продемонстрировали практически одинаковый рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ.

По его словам, индекс УБ в четверг прибавил 2,39% и, в очередной раз обновив исторический максимум, закрылся на уровне 2187 пунктов. Индекс ПФТС вырос на 2,72%, достигнув к концу торговой сессии 858 пунктов. Несмотря на старт в «красной зоне», украинский рынок быстро вышел в плюс и после обеда торговался в диапазоне +2-3%.

Как отметил аналитик, несомненным лидером на Украинской бирже сегодня стал «Укртелеком», прибавивший 15,4% на впечатляющем объеме в 12,5 млн. грн. В данной бумаге продолжается ралли, начало которому положили ожидания приватизации в связи со сменой правительства. Сегодня рост бумаги подогрел вице-премьер Сергей ТИГИПКО, заявивший о том, что «Укртелекому» не хватает инвестора, и о планах получить от приватизации в текущем году минимум 10 млрд. грн. Сообщение было воспринято рынком очень позитивно, и активные покупки в бумаге продолжились.

По информации А.МАКАРОВА, неплохой интерес сегодня был в секторе энергогенерации. «Донбассэнерго» прибавило 4,2%, а «Центрэнерго» закрылось почти на таком же уровне (+4,26%). Новые назначения в НКРЭ добавили уверенности в скором реформировании сектора и повышении тарифов в ближайшем будущем. Эти новости бумаги могут отыгрывать еще несколько дней. Однако основные продажи в четверг наблюдались в секторе металлургии и среди добывающих компаний.