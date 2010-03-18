Эксперт: украинские акции показали смешанную динамику

Украинские акции на международных рынках в ходе сегодняшних торгов демонстрировали смешанную динамику.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ.

По его словам, после вчерашнего роста на новостях о запуске новых элеваторов и расширении земельного банка акции «Астарты» опустились на 2,7%. По бумагам «Кернела» сегодня проходили небольшие объемы торгов, в результате бумага закрылась на уровне вчерашнего закрытия.

Как отметил аналитик, интерес инвесторов наблюдался в бумагах ТММ, по которым сегодня отмечался особый спрос. Акции компании по итогам торгового дня поднялась на 9,26%. Среди бумаг нефтегазового сектора изменения наблюдались только в акциях Cadogan Petroleum, которые на низких объемах торгов поднялись на 3,28 %. JKX, Regal Petroleum закрылись на уровне предыдущих нескольких дней. Остальные бумаги остались практически без изменений.