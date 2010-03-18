Эксперт: на рынке еврооблигаций активности не наблюдалось

На украинском рынке евробондов сегодня активности не наблюдалось.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН руководитель международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его информации, небольшие торги проходили в суверенных бумагах, здесь было несколько продавцов коротких выпусков. Евробонды «Нафтогаза» активно продавались, однако торги проходили на очень маленьких объемах. Также интерес продавцов проявлялся в бумагах ПУМБа и банка «Финансы и Кредит», однако к закрытию цены не изменились. Муниципальные выпуски Киева сегодня закрылись снижением на очень незначительных объемах.

Как сообщил А.СУПРАНОНОК, российский рынок евробондов сегодня демонстрировал смешанную динамику. Несколько продавцов было в суверенных выпусках еврооблигаций. «Россия-30» закрылась снижением на четверть пункта. В корпоративных выпусках особый интерес наблюдался в новом выпуске «Альфа банка», который продолжает показывать хорошие результаты на более узких спрэдах. Традиционно хорошо торговались выпуски «Газпрома» и ВТБ, к закрытию цены в этих бумагах не изменились.