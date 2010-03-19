Эксперт: суверенные евробонды Украины имеют хороший спрос

Суверенные выпуски евробондов Украины на данный момент Украины пользуются хорошим спросом, но оцениваются игроками как рисковые.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital М.МАЙБОРОДА.

По ее словам, планируемое Министерством финансов размещение оказывает смешанное влияние на еврооблигации Украины. С одной стороны, новое размещение разрешит проблемы бюджета без привлечения дорогих внутренних займов, подчеркнула аналитик. С другой же стороны, полагает она, это увеличит рыночное предложение украинских суверенных евробондов и внешний госдолг.

Как считает М.МАЙБОРОДА, результаты размещения сейчас в высшей степени неопределенные. Возможные условия выпуска таковы (более вероятный сценарий): доходность 7-7,5%, погашение в 2014-2015 году. По менее вероятному сценарию, доходность составит 7,5-8%, с погашением в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов не исключает, что публичный выпуск евробондов Украины может состояться в мае-июне текущего года. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ в четверг, 18 марта.

“Публичный выпуск может состояться в мае-июне – это оптимистический прогноз сроков”, - сказал А.КРАВЕЦ.

По его словам, двумя самыми важными предпосылками выхода на внешний рынок являются принятие реалистичного бюджета на текущий год и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Минфине также заявляют, что последнее улучшение рейтингов Украины международными рейтинговыми агентствами является хорошей предпосылкой для формирования приемлемой цены на заимствования Украины.

Справка УНИАН. На сегодняшний день доходность украинских еврооблигаций достигла докризисного уровня – порядка 7-8%. По мнению экспертов, это подходящий момент для очередного размещения.