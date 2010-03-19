Эксперт: украинский фондовый рынок показал устойчивый рост

Украинский фондовый рынок показывал устойчивые тенденции роста в течение всего вчерашнего дня.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, на европейских площадках в четверг преобладала смешанная динамика: рост утром и снижение во второй половине дня. Падающее евро оказывало давление на европейские индексы и на сырье после сообщений, что Греция может обратиться за денежной помощью к МВФ.

Как отметил стратег, индекс ПФТС вчера вырос на 2,7%, закрывшись на отметке 858 пунктов. Индекс УБ поднялся на 2,4% до 2187 пунктов - нового исторического максимума. Объем торгов на УБ составил 92 млн. грн. Лидером роста стали акции «Укртелекома», взлетевшие на 15,4% на слухах о грядущей приватизации. Акции энергогенераторов вышли в лидеры роста, прибавив более 2%. По акциям «Азовстали» и Алчевского меткомбината, которые снизились на 0,59% и 0,64% соответственно, наблюдалась фиксация прибылей.