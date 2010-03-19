Трейдер: украинский рынок акций воспринял внешний оптимизм

Украинский рынок акций с оптимизмом воспринял настроения, преобладающие в настоящее время на международных биржах.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, сегодня по состоянию на 12:00 индекс УБ поднялся на 0,55%, а индекс ПФТС добавил 0,45%. Рост отмечается практически по всем ликвидным бумагам. Лидерами торгов остаются металлурги: Енакиевский метзавод (+5,20%) и «Азовсталь» (+1,25%). Продолжил расти «Укртелеком» (+1,38%), отыгрывая вчерашнее заявление вице-премьера Сергея ТИГИПКО о планах приватизации предприятия в текущем году.

Как считает трейдер, на украинском фондовом рынке сегодня преобладают умеренно оптимистичные настроения, подогретые позитивным новостным фоном с внешних рынков. Индексы европейских площадок в пятницу демонстрируют уверенную позитивную динамику на новостях о выходе оптимистичных статданных по индексу цен производителей в Германии. Обнадеживают участников рынка и известия с американских площадок: количество заявок на пособие по безработице уменьшилось, в то время как производственные показатели демонстрируют рост.