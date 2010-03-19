Эксперт: во время вчерашних торгов преобладала смешанная динамика

На американских и европейских биржах вчера преобладала смешанная динамика на фоне нейтральной макростатистики из США.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, индекс цен потребителей в США не изменился в феврале по сравнению с январем, а первичные заявки на пособия по безработице вышли в рамках рыночных ожиданий на уровне 455 тыс. Индекс опережающих индикаторов подрос в феврале на 0,1% против ожидаемых 0,2%, что является девиацией в рамках статистической погрешности. Тем не менее, этот индекс показывает устойчивую тенденцию к снижению темпов роста, что указывает на возможное замедление роста фондовых рынков. ФРБ Филадельфии заявил, что индекс производственной активности в этом округе в марте вырос до 18,9 пункта, слегка превысив ожидания в 18 пунктов.

Как отметил стратег, в четверг на NYMEX нефть WTI подешевела на 0,7% – до 82,2 долл. на фоне укрепления доллара к евро из-за волнений, что Греция не получит финансовой помощи от ЕС и ей придется обращаться в МВФ. Несмотря на укрепление доллара, золото подорожало до 1127 долл. за унцию.

К. ЛИТВИН сообщил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA вырос на 0,4% – до 10779 пунктов, индекс S&P 500 закрылся без изменений на уровне 1165 пунктов. Европейские площадки также закрылись без существенных изменений после роста в первой половине дня и снижения котировок во второй: индекс DAX на уровне 6012 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 – на уровне 261 пункта.