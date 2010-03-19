Эксперт: украинские индексы растут намного сильнее зарубежных

Украинские фондовые индексы в последние две недели росли намного сильнее зарубежных, над которыми также нависла угроза коррекции.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «неразрешенная ситуация с греческими долгами стала проблемой всего Евросоюза и заставила говорить о политическом расколе ЕС». Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Китая, который сегодня выступает катализатором восстановления мировой экономики, становится все более реальным в условиях высокого инфляционного давления. В случае глубокой коррекции на мировых фондовых биржах украинский рынок ждет гораздо более болезненная просадка, в частности, это касается бумаг, которые активно разогревались в последнее время без видимых на то фундаментальных причин – «Укртелекома, «Стирола», энергетиков.

Как сообщила экономист, торги на УБ сегодня открылись ростом котировок на фоне умеренно-позитивной внешней конъюнктуры: получив порцию обнадеживающей статистики из США, азиатские рынки демонстрировали преимущественно положительную динамику, а европейские индексы росли на фоне корпоративных новостей. Прибавив более 1,5% в первые минуты торгов и пробив рекордные 2200 пунктов, индекс УБ так и не смог продолжить восходящее движение.

По словам Я.ЛАВРИК, в отсутствие важных статистических данных и значимых новостей позиции «медведей» укрепились, что выражалось разнонаправленным движением котировок украинских бумаг. Свою роль также сыграл фактор пятницы, игроки фиксировали недельную прибыль. После того как все идеи на рынке были отыграны, искусственный рост поддерживал приток спекулятивных ресурсов на рынок. Всю текущую неделю наблюдалось снижение объема торгов, что говорит об ослаблении позиций покупателей.

Экономист отметила, что сегодня, уже после закрытия украинских торгов, зарубежные рынки сорвались вниз, что было вызвано неожиданным повышением Центральным банком Индии процентной ставки на фоне максимальной, за последние 16 месяцев, инфляции. Вероятно, эту негативную конъюнктуру украинский рынок отыграет в понедельник.