Минфин продал ОВГЗ на 2,7 млрд. грн.

Министерство финансов Украины сегодня продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,662 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, ОВГЗ со сроком погашения 13 апреля 2011 г. были проданы на сумму 1,061 млрд. грн. с доходностью на уровне 11%, со сроком погашения 14 сентября 2011 г. - на сумму 800,5 млн. грн. с доходностью 11%, со сроком погашения 14 марта 2012 г. - на сумму 800,5 млн. грн. с доходностью 11%.