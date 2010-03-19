Минфин продал ОВГЗ на 2,7 млрд. грн.
20:17, 19 марта 2010Фондовый рынок
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На сегодняшнем аукционе
Министерство финансов Украины сегодня продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,662 млрд. грн.
Об этом сказано в сообщении министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.
Согласно сообщению, ОВГЗ со сроком погашения 13 апреля 2011 г. были проданы на сумму 1,061 млрд. грн. с доходностью на уровне 11%, со сроком погашения 14 сентября 2011 г. - на сумму 800,5 млн. грн. с доходностью 11%, со сроком погашения 14 марта 2012 г. - на сумму 800,5 млн. грн. с доходностью 11%.
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