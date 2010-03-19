Оборот на фондовом рынке Польши вырос в 3 раза

Объем торгов на Варшавском фондовом рынке в пятницу составил 1,550 млрд. долларов, что более чем в три раза превышает средние показатели торгов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, оборот "голубыми фишками" сегодня составил 1,170 млрд. долл. при том, что обычно ежедневный объем торгов на всем рынке составляет 400-500 млн. долларов.

Главный индекс рынка WIG20 закончил день на уровне 2441,39 пунктов, что на 0,16% ниже закрытия четверга.

В тоже время, с понедельника "голубые фишки" подорожали на 1,1%.

Два из трех других основных индексов закончили день в красной зоне.

Индекс общего рынка WIG снизился на 0,31%, mWIG40 - на 0,81%. В тоже время, sWIG80 вырос на 0,27%.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в среду был зафиксирован рекордный с начала года объем торгов на более 800 млн. долларов.

WIG20 закончил прошлую неделю 0,6% ростом после 5,4% ралли в первую неделю марта.