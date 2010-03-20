Эксперт: украинский рынок акций ждет болезненная просадка

Такое мнение высказала в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

В частности, считает она, это касается бумаг, которые активно разогревались в последнее время без видимых на то фундаментальных причин – «Укртелекома», концерна «Стирол», энергетиков.

По словам экономиста, наибольшим спросом в пятницу, 19 марта, пользовались акции Енакиевского метзавода (+5,80%). Лучше рынка торговались акции банковского сектора на новостях об оказании поддержки НБУ коммерческим банкам, участвующим в жилищных программах. В результате бумаги «Укрсоцбанка» прибавили 7,53%, «Райффайзен Банка Аваль» - повысились на 3,29%.

Как сообщила Я.ЛАВРИК, на 32,69% выросли в пятницу бумаги «Запорожстали» после выхода сообщения о намерении акционеров компании продать 96,7% акций ввиду сложностей в обеспечении ее рентабельной работы из-за растущих цен на железорудное сырье и проблем со сбытом продукции. Среди наиболее вероятных покупателей называют «Метинвест Холдинг», отметила экономист. Предполагается, что бесперебойные поставки сырья предприятиями группы и налаженная система реализации позволит улучшить хозяйственно-финансовую деятельность крупнейшего метпредприятия Украины, сказала она.

По информации экономиста, слабее рынка в пятницу выглядели акции Авдеевского КХЗ (-0,80%), автопроизводителей «Богдан Моторс» (-0,63%) и АвтоКрАЗ (-1,3%). В отрицательной зоне также закрылись Сумское НПО им. Фрунзе (-1,49%), «Стирол» (-1,09%), «Мостобуд» (-0,95%).