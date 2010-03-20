Эксперт: индекс Украинской биржи установил новый рекорд

Индекс Украинской биржи (УБ) на продолжающемся оптимизме установил в пятницу, 19 марта, новый исторический рекорд.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Тем не менее, считает он, «стоит отметить тревожный сигнал снижения объема торгов на УБ в последние пару дней, так как рост на падающих объемах зачастую является неустойчивым и предшествует коррекции». Объем торгов на УБ в пятницу составил 65,8 млн. грн. по сравнению с 92 млн. грн. в четверг. Лидерами роста стали акции «Укрсоцбанка» (+7,5%), Енакиевского метзавода (+5,8%) и «Райффайзен банка Аваль» (+3,3%). В минусах закрылись акции «Стирола» (-1%) и Авдеевского коксохима (-0,8%).

По словам стратега, индекс ПФТС в пятницу подрос на 0,8% до 864 пунктов. На европейских рынках в этот день отсутствовала определенная динамика вплоть до закрытия украинских торгов. Нефть также торговалась в узком диапазоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи, по итогам торгов в пятницу, 19 марта, индекс украинских акций (UХ) достиг уровня 2212,09 пункта, повысившись за день на 1,14%. В ходе торгов значение индекса достигало 2224,87 пункта.

В ходе торговой сессии участники заключили 2459 сделок, а объем торгов ценными бумагами составил 65 млн. 762 тыс. 102 грн.

Справка УНИАН. Индекс украинских акций (UХ) рассчитывается с момента старта торгов на Украинской бирже - с 26 марта 2009 года. Его значение на эту дату было принято равным 500 пунктам. На данный момент в расчет индекса входят 15 наиболее ликвидных акций.