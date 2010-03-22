Эксперт: на мировых биржах снова возникла негативная динамика

На мировых фондовых биржах в пятницу, 19 марта, сформировалась негативная динамика под давлением снижающихся цен на нефть, золото и промышленные металлы на фоне стремительно падавшего евро.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «под конец недели стало ясно, что страны ЕС не будут охотно оказывать финансовую помощь Греции из-за отсутствия поддержки этого плана Германией, которая и должна была выделить большую часть средств». Германия намекнула Греции, что та должна брать экстренные кредиты не у ЕС, а у МВФ.

Как подчеркнул стратег, вновь возникшая неопределенность вокруг финансирования 20 млрд. евро грядущих выплат долга Греции тревожит инвесторов, которые продают евро. Рост американского доллара против евро негативно сказывается на рисковых активах, таких как акции, сырье, золото. Евро упало с 1,38 долл./евро в среду до 1,35 в пятницу.

Тем не менее, отметил К.ЛИТВИН, когда курс падал до 1,35 долл./евро в последний раз, нефть стоила дешевле 80 долларов, а S&P 500 находился ниже 1150 пунктов. Это говорит о стойкости как нефти, так и акций к негативному развитию событий в еврозоне. С технической стороны, негативным фактором является низкий объем торгов на американских площадках на фоне недавнего роста индексов. Падающие объемы в растущих рынках часто указывают на истощение момента роста и предшествуют коррекции.

По прогнозам стратега, S&P 500 дотянет до 1200 пунктов к лету на фоне хороших корпоративных квартальных показателей в США, которые выходят в апреле. В апреле также станет ясно, что произойдет с доходностями американской ипотеки после завершения скупки 1,25 трлн. Дголларов ипотечных кредитов ФРС США. Если доходности ипотечных кредитов вырастут резко, это затормозит любые позитивные изменения в сфере недвижимости США и, возможно, станет катализатором дальнейшего снижения цен американской недвижимости.

К.ЛИТВИН сообщил, что по итогам торгов пятницы индекс DJIA снизился на 0,35% до 10742 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,5% до 1159 пунктов. Европейские индексы также закрылись в минусах: индекс DAX потерял 0,5%, закрывшись на отметке 5982 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 понизился на 0,4% до 260 пунктов.