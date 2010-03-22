Трейдер: на украинском фондовом рынке началась коррекция

14:37, 22 марта 2010
Фондовый рынок
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Акции перегреты 

Украинский фондовый рынок сегодня открылся в минусе, что свидетельствует о начале ожидаемой коррекции, так как в значительной степени акции уже перегреты.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Тем не менее, сообщила она, игроки продолжают проявлять активность, несмотря на общий негативный фон. Так, наблюдается интерес в бумагах банковского сектора, здесь лидерами роста являются «Укрсоцбанк» и «Райффайзен банк Аваль», которые к 12:30 прибавили 6,91% и 3,23% соответственно на существенных объемах.

По словам терейдера, стабильный рост сегодня продолжают демонстрировать бумаги металлургического и смежных секторов. Лидерами роста в этих бумагах по состоянию на 12:30 являются Северный ГОК и Харцызский трубный завод, обе бумаги прибавили с начала открытия 2,62% и 22,73% соответственно. Такая уверенность игроков в бумагах металлургического и смежных секторов связана с тем, что предприятия продолжают восстанавливать производственные объемы. Так, Харцызский трубный завод возобновил производство и предпринимает попытки по наращиванию объемов, после почти фактической остановки в феврале текущего года.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, негативный внешний новостной фон сегодня преобладает на рынках, что тянет котировки вниз. Она прогнозирует , что существенных изменений в тенденциях сегодня не будет, так как большая часть позитивных новостей уже отыграна, рынок в целом демонстрирует перегрев, так что коррекция, скорее всего, продолжится. Из последних важных событий трейдер выделила одобрение Конгрессом США новой реформы здравоохранения, предложенной президентом страны Бараком ОБАМОЙ.

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