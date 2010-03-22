Эксперты: активность на рынке евробондов была низкой

Торговая сессия пятницы, 19 марта, на украинском рынке евробондов была отмечена низкой активностью.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что в пятницу наблюдалась незначительная коррекция в ценах на суверенные облигации. «Нафтогаз» на протяжении этой торговой сессии торговался по более низкой цене. Государственные облигации с более долгим сроком до погашения по итогам дня упали в цене на 0,25 пункта. Активность была незначительной и среди корпоративных облигаций. Цены закрытия значительно не изменились, а спрэды в течение дня несколько сузились.

В обзоре сказано, что российский рынок евробондов в пятницу также показал низкую активность. Государственные облигации торговались без изменения цены на протяжении торговой сессии. ВТБ пользовался активным спросом, превышая даже показатели недавно выпущенных евробондов. Также активно торговался «Альфа банк», без изменений в цене на протяжении дня. Среди прочих бумаг, которые пользовались спросом, выделялись «Евраз», ТНК и «ЛУКОЙЛ», но по итогам торговой сессии они не показали значительного роста цены.