Эксперт: котировки кредитно-дефолтных свопов Украины упали

На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов Украины продолжили снижение, в этот раз на 63,7 б.п. – с 675,4 до 611,6 б.п.

Об этом сказано в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

Как отмечают аналитики "Сократа", таким образом, котировки украинских CDS снижаются уже последние четыре месяца – с более чем 1500 б.п. в конце ноября до текущих 612 б.п. Позитивное влияние на инвесторов оказывают ряд повышений кредитных рейтингов украинских заемщиков от международных рейтинговых агентств.

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалась высокая ликвидность и тренд к снижению доходности по всей кривой. Доходность выпуска «Украина-2011» снизилась на 0,7 п.п. – с 6,6% до 5,9%. В аналогичном направлении двигались более длинные суверены – «Украина-1013» и «Украина-2017» за последнюю неделю потеряли 0,5 п.п. и 0,7 п.п. доходности и в текущее время торгуются с доходностями 7,3% и 8,2% соответственно.

В группе квазисуверенных еврооблигаций ситуация была аналогичной суверенам – достаточно высокая активность и снижение доходностей. Падение доходности выпуска НАК «Нафтогаз-2014» составило 0,3 п.п. – с 8,7% до 8,4%. Доходность выпуска «Укрэксимбанк-2011» сохранилась на уровне 8,2%, в то время как доходность более длинного выпуска банка с погашением в 2016 году снизилась на 0,8 п.п. – с 10,4% до 9,6%. Достаточно сильно скорректировалась доходность еврооблигаций «Киев-2011» – выпуск потерял 1,3 п.п. доходности за неделю (с 13,3% до 12%).

Еврооблигации «Укрсиббанк-2011» показали падение доходности на 0,3 п.п. – с 9,4% до 9,1%. Снижением доходностей также отметились выпуски «ПриватБанка» – еврооблигации с погашением в 2012 году снизили свою доходность на 0,9 п.п. и на данный момент торгуются с доходностью 11,6%. Снижение доходности выпуска «ПриватБанка» со сроком погашения в 2016 году составило 0,7 п.п. – с 13,3% до 12,6%. Выпуск «Альфа-Банк-2012» также показал падение доходности – на 0,4 п.п. (с 13,4% до 13%).

На прошлой неделе в корпоративном сегменте наблюдалась активность по выпускам «Азовсталь-2011» (снижение доходности на 0,5 п.п. – с 10,1% до 9,6%), «Интерпайп-2010» (доходность сохранилась на уровне 90%), «МХП-2011» (доходность снизилась с 10,6% до 9,2%).